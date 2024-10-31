التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد

وتتضمن النتائج قبول (1559) طالبا في والأقسام على وفق التخصصات المناظرة، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.وبهذا الصدد، وجهت وزارة العالي والبحث العلمي الجامعات، بدء إجراءات تسجيل واعتماد بيانات نتائج المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ().