تحذير هام وعاجل للعراقيين: ابتعدوا عن هذه المناطق

نيوز – محلي

وجهت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، تحذيرا بالابتعاد عن مناطق حدوث السيول خاصة المناطق القريبة من الحدود الشرقية للبلاد.

وجاء في تقرير لهيئة الانواء ورد لـ نيوز، ان تأثر خلال أيام والسبت والأحد (1 تشرين الثاني 2024 – 3 تشرين الثاني 2024) بحالة عدم استقرارية تسبب هطول أمطار متفاوتة الشدة مع حدوث عواصف رعدية أحيانا حيث يتركز هطول الأمطار على اغلب مدن المنطقتين الوسطى والجنوبية لليوم ويكون الهطول على نحو أقل في مدن المنطقة الشمالية".

وأضافت ان "يومي السبت 2024/11/2 والأحد 2024/11/3 سيكون هطول الأمطار في ذروته حيث تكون الأمطار غزيرة في المنطقة الشمالية وبعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون الهطول مصحوباً بالعواصف الرعدية"، محذرة "من حدوث سيول في بعض المناطق وخاصة المناطق الشرقية من البلاد ".

وذكرت ان "درجات الحرارة تتراوح بين ارتفاع وانخفاض قليل الا انها تبقى قريبة من معدلاتها العامة"، مشيرة الى ان "الرياح ستكون في الغالب جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30 كم / س وتشتد احياناً الى أكثر من 40 كم/س ".

وتوقعت ان "يتشكل الضباب يوم الأحد خلال الليل مما يؤدي الى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية (2-4) كم ".

وحذرت الهيئة أيضا "من الأقتراب من مناطق حدوث السيول خاصة المناطق القريبة من الحدود الشرقية للبلاد، ومن استخدام الطرق الخارجية الا للضرورة وذلك بسبب غزارة الأمطار في بعض تلك المناطق وتدني مدى الرؤية الأفقية".