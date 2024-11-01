بسبب سوء الاحوال الجوية.. نداء جديد للعراقيين

نيوز – محلي

وجهت وزارة الكهرباء، تحذيرا لجميع المواطنين بالابتعاد عن محددات الشبكة من اعمدة واسلاك الكهرباء وعدم ملامستها اثناء هطول الامطار.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "وزير الكهرباء زياد علي وجه جميع ملاكات الوزارة بالإستنفار التام وبالدرجة القصوى لمواجهة سوء الاحوال ودعم جهود امانة والدوائر البلدية في جميع المحافظات".

وشدد الوزير "على مراعاة استثناء مغذيات الكهرباء لمحطات تصريف المياه الثقيلة ومياه الامطار، والمستشفيات والمراكز الصحية"، موعزا "لجميع المديرين العامين ومديري الفروع والقطاعات ومراكز الصيانة، التواجد في دوائرهم ومراقبة الشبكات والمغذيات، والاهتمام بشكاوى المواطنين، وضرورة الاهتمام الاقصى من قبل مراكز السيطرة بإعادة جميع الخطوط المنفصلة تلافياً لتجمع مياه الامطار في الشوارع ".

ودعت الوزارة "جميع المواطنين الى مراعاة الابتعاد عن محددات الشبكة من اعمدة واسلاك الكهرباء وعدم ملامستها اثناء هطول الامطار، والتبليغ عن اي حالة لأقرب مركز صيانة حفاظاً على السلامة للجميع".