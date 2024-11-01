أمانة بغداد تعلن تصريف مياه الأمطار في أغلب شوارع العاصمة

نيوز – محلي

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن تصريف مياه الأمطار في أغلب شوارع .

وذكر بيان للأمانة، ورد لـ نيوز، أن "أمين عمار كاظم، وجه بتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالأمطار، واستنفار الجهد الآلي والبشري للدوائر البلدية مع التواجد الميداني للملاك المتقدم المتمثل بالوكلاء والمديرين العامين، بمتابعة مباشرة من قبله".

وأضاف البيان، أن "دائرة مجاري بغداد، قامت بتفعيل خطة الأمطار وتشغيل محطات الصرف الصحي الرئيسة والحاكمة وخطوط ومحطات الطوارئ بطاقاتها الاستيعابية القصوى للإسراع بتصريف المياه".

وأشار إلى أن "دوائر أمانة استطاعت السيطرة على كميات الأمطار التي هطلت بشدة، وتصريفها بوقت قياسي، وهي ضمن واجبات ومهام عمل الأمانة المعتاد"، لافتا الى ان "فرق الأمانة مازالت تعمل حتى لتصريف ما تبقى من مياه الامطار".

وتابع أن "أمين بغداد، وجه جميع الدوائر والأقسام البلدية بتنفيذ شاملة لتنظيف الشوارع والاهتمام بالقطاعات الخدمية الأخرى في مناطق وأحياء بعد إكمال خطة الأمطار مهامها".