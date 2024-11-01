امانة بغداد: الساعات القادمة ستشهد سحب مياه الامطار من جميع شوارع بغداد

وقال الجنديل في تصريح لـ نيوز، ان "كوادر امانة تعمل بجهد لسحب مياه الامطار من شوارع ومناطق بغداد".وأضاف: "الساعات القادمة ستشهد عن تصفير جميع مناطق من مياه الامطار المتجمعة".يذكر ان شهدت خلال ساعات الأولى لهذا اليوم سقوط كميات كبيرة من الامطار ما تسبب في غرق العديد من الشوارع والمناطق فيها.