المثنى.. الإطاحة بـ 8 متهمين يمارسون الصيد بدون موافقات رسمية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تمكنت مفارز قسم شرطة كمرك المثنى التابعة لمديرية شرطة كمرك المنطقة الخامسة من إلقاء القبض على (8) متهمين بينهم (4) يحملون الجنسيات يمارسون الصيد بدون موافقات رسمية في بادية المثنى".وأضافت، انه "تم تسليمهم إلى مركز لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".