فشل بخمس محاولات قبلها.. شاب ينهي حياته باسلوب الشنق ببغداد

وقال لـ نيوز، ان "شاباً تولد 91 اقدم على الانتحار باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل ملفوف على رقبته داخل داره ضمن منطقة ببغداد".واضاف انه "حاول الانتحار 5 في وقت سابق ولم ينجح"، الى انه "يعاني من اضطرابات نفسية".