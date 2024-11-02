نداء لفئة من العراقيين.. استعدوا لفجر الأحد؟

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، ان أمطارا عالية ستبدأ فجر غد الأحد.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "المناطق المظللة باللون ستستقبل كميات امطار عالية تتجاوز 50 ملم ومعرضة للسيول والفيضانات".

وأضافت ان "هذه الحالة ستنتهي فجر الاثنين المقبل".