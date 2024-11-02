شاهد.. حفل هالوين في البصرة بمشاركة شباب وشابات وسط جدل واسع

نيوز – محلي

تداول ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع يظهر فيه إقامة حفل هالوين في بمشاركة عدد من الشباب والشابات، فيما لاق هذا الحفل انتقادات واسعة.

وبحسب الناشطين فأن "هذا الحفل أقيم بفندق كراند وسط البصرة"، لافتين الى ان "تقاليد بعيدة عن إقامة مثل هكذا حفلات تتشبه بالغرب". وتساءلوا "اين الجهات المعنية من هذه الحفلات التي أصبحت تنظم وتقام من دون حدود او احترام لتقاليد المحافظة؟".

