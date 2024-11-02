تصريحات الحلبوسي بحق المجمع الفقهي تثير "الغضب".. دعوات للاعتذار

وصدر بيان استنكار جاء فيه، "نحن، المخلصون من أبناء وأهل السنة والجماعة، نعرب عن استنكارنا الشديد لما صدر عن محمد الحلبوسي، رئيس السابق، من تصريحات غير مسؤولة وتجاوزات غير مقبولة بحق المجمع الفقهي العراقي، الذي يمثل مرجعية أهل السنة والجماعة في العراق".وأضاف، "إن المجمع الفقهي قد أسس ليكون مرجعاً علمياً وشرعياً لأهل السنة والجماعة، وقد لعب دوراً مهماً في توجيه الأمة نحو الوسطية والاعتدال في الفهم والتطبيق للدين الإسلامي الحنيف. لذا، فإن أي محاولة للتقليل من شأنه أو إنكار مرجعيته تعتبر تعدياً على مشاعر الملايين من المسلمين السنة في العراق".وتابع، "إننا نؤكد على أهمية وحدة الصف الإسلامي ونرفض أي محاولات لزرع الفتنة أو الإقصاء. نطالب جميع الأطراف السياسية والاجتماعية بالاحترام الكامل للمرجعيات الدينية، والاعتراف بدورها في تعزيز السلم الاجتماعي واستقرار المجتمع".وأوضح، "ختاماً، ندعو محمد الحلبوسي إلى الاعتذار عن تصريحاته والالتزام بقيم الحوار والتفاهم، والعودة إلى تعزيز اللحمة الوطنية بدلاً من التحريض على الفتنة والانقسام".