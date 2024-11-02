نظم العشرات من أهالي قضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة، وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الخدمات.

وقال مراسل السومرية، اليوم السبت، إن العشرات من اهالي قضاء ابي الخصيب جنوب محافظة البصرة، نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بالخدمات.



واتهم المتظاهرون، "الحكومة المحلية برئاسة العيداني بتسويف مطالبهم وعدم الاهتمام بالقضاء رغم المناشدات المتكررة".

