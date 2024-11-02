بالفيديو.. شهود عيان يرون لـ السومرية تفاصيل حادث البصرة "المفزع"

وقال الشهود لمراسل نيوز، إنهم من محافظة وكانوا ذاهبون لمجلس عزاء قريبهم في .وأضافوا، أن "صاحب "تريلة" استدار من أمام الباص الذي كانوا يستقلونه ما تسبب بفقدان سيطرة سائق الباص على عجلته والاصطدام بالتريلة".وأشاروا إلى أن "الباص كان يقل 14 شخصاً، 7 منهم لقوا مصرعهم".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا، بمصرع وإصابة 7 أشخاص جراء حادث سير "مرعب"، على طريق ميناء أم قصر.وقال مراسلنا، إن حادث مرور وقع على طريق سفوان - ام قصر قرب معمل الثلج بين عجلتين نوع تريلة واخرى باص.وبين، أن الحادث أسفر عن شخص وإصابة 6 آخرين بينهم بحالة خطرة.