كربلاء.. اعتقال متهمين حاولا ادخال 34 بطاقة "ماستر كارد" بطريقة غير شرعية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه " تمكنت مفارز مركز شرطة التابعة لمديرية شرطة من القبض على متهمين اثنين حاولا ادخال بطاقات ماستر عدد (34) بطريقة غير شرعية إلى ".وأضافت، ان " العملية جاءت خلافا لتعليمات قانون الكمارك".