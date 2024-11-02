مديريات التربية في بغداد تعطل الدوام الأحد

قررت مديريات التربية في بغداد، تعطيل الدوام يوم غد الأحد.

وشمل تعطيل الدوام مديريات تربية الأولى والثانية والثالثة الأولى والثانية، بحسب بيانات لهذه المديريات.

يشار الى أن محافظات عدة قررت تعطيل الدوام في المدارس والجامعات ليوم غد الأحد، بسبب غزارة الأمطار.





وكان وجه، مساء السبت، بإغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغربي .