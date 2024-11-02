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محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام ليوم الأحد
محليات
2024-11-02 | 17:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
12,021 مشاهدة
قررت محافظة بغداد، تعطيل الدوام
الرسمي
ليوم الأحد بسبب الأمطار.
وقالت
المحافظة
في بيان، استناداً لقرار مجلس محافظة بغداد، محافظ
بغداد
عبد المطلب العلوي يعلن تعطيل الدوام الرسمي
بسبب الأمطار اليوم الاحد في
ديوان
محافظة
بغداد
والدوائر التابعة لها باستثناء الدوائر الخدمية".
يشار الى أن محافظات عدة قررت تعطيل الدوام في المدارس والجامعات ليوم الأحد، بسبب غزارة الأمطار.
وكان
رئيس الوزراء
محمد شياع
السوداني
وجه، مساء السبت، بإغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغربي
العراق
.
>>
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