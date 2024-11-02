محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام ليوم الأحد

وقالت في بيان، استناداً لقرار مجلس محافظة بغداد، محافظ عبد المطلب العلوي يعلن تعطيل الدوام الرسمي بسبب الأمطار اليوم الاحد في محافظة والدوائر التابعة لها باستثناء الدوائر الخدمية".

يشار الى أن محافظات عدة قررت تعطيل الدوام في المدارس والجامعات ليوم الأحد، بسبب غزارة الأمطار.



وكان وجه، مساء السبت، بإغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغربي .