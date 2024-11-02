الأنواء الجوية تصدر تحذيرا يخص الطيران المدني

اصدرت العامة للانواء والرصد الزلزالي في العراق، تحذيرا يخص المدني.

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وقالت في بيان، إن "قسم التنبؤ الجوي تقارير وايجاز الطيارين تصدر تحذيرا جويا خاصا بالطيران المدني SIGMET".

وأضاف البيان "تم إصدار تحذيرين جويين خاص بالمجال الجوي للمنطقة المؤشرة عن غيوم وعواصف رعدية تؤثر على تتحرك باتجاه الشرقي".

أدناه مخطط بحسب ..