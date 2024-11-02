بغداد تسجل ثلاث حالات انتحار

أفاد مصدر أمني، بتسجيل ثلاث انتحار في .​

وقال في حديث لـ نيوز، "اقدم شاب يبلغ من العمر 25 سنة على الانتحار باسلوب اطلاق على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل حديقة عامة ضمن منطقة حي الخضراء".

وأضاف أن "رجلا تولد 1969 انتحر باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل منزله ضمن منطقة النهروان"، الى "انتحار شاب تولد 2002 باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل منزله ضمن منطقة البياع".