بغداد.. إصابة مفوض شرطة بعد مطاردة مع شخص هرب من سيطرة

أفاد مصدر أمني، بإصابة مفوض شرطة بعد مطاردة مع شخص هرب من سيطرة في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "سائق عجلة لم يمتثل الى اوامر دورية تفتيش مرابطة ضمن منطقة الدورة ولاذ بالفرار وتم تعقبه من قبل الدوريات وقام بالاصطدام معها".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن اصابة مفوض في النجدة وتضرر الدورية قبل أن يتم القبض عليه".