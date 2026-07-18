في بغداد.. سكان مجمع الرقابة المالية يشكون انقطاع الكهرباء

شكا سكان مجمع الرقابة المالية في ، من انقطاع الكهرباء منذ أربعة أيام.

وقال أهالي المجمع في أحاديث لـ ، "مجمع الرقابة المالية بلا كهرباء أو مولدات كهربائية منذ 4 أيام.

وأضاف الأهالي أن "انقطاع الكهرباء يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي انعكس بشكل سيء على سكان المجمع"، مناشدين وزارة الكهرباء والدوائر الحكومية ذات العلاقة بالتدخل لإنقاذ سكان المجمع.