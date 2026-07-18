محافظ كربلاء: الخطة الخاصة بالزيارة الأربعينية ستكون مرنة ونعاني نقص الكهرباء

وقال الخطابي، خلال مؤتمر استعدادات الخطة الامنية والخدمية لزيارة الاربعين، وحضره مراسل ، إن "هذا الاجتماع الأمني والخدمي اشتركت فيه جميع الدوائر الأمنية والخدمية"، لافتًا إلى أن "هناك تنسيقًا عاليًا بين المحافظة والعتبات لإنجاح الزيارة الأربعينية".وأضاف أن "هذا الاجتماع كان موسعًا، ليس لوضع الخطط، وإنما لمراجعتها"، مشيرًا إلى أن " وجّه بالاعتماد على الباصات في تفويج الزائرين".وأشار إلى أن "جميع الدوائر الأمنية والخدمية اشتركت في الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية، التي ستكون مرنة"، مبينًا أن "هذا الاجتماع، الذي حضره جميع مسؤولي الدوائر، نوقشت فيه المشكلات والمعوقات، وإيجاد الحلول السريعة لها".وأوضح أن "الجهد الإعلامي سيكون له دور كبير في نشر الصورة المشرقة للزيارة"، مؤكدًا أن " له دور في الإشراف على خطط الزيارة".وبيّن أنه "كان لمحافظة دور كبير في دعم ، فضلًا عن بقية المحافظات"، مشيرًا إلى أن "هناك مشكلة وتحديًا كبيرًا في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية والحصة المخصصة للمحافظة".وتابع: "نطلب استثناء من حصتها المحددة من ، ونتمنى أن تجد الوزارة حلًا لمشكلة تجهيز المحافظة بالطاقة الكهربائية".