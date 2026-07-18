الشيخ حمودي: المجلس الاعلى مشروع بناء دولة صنيعة مدرسة المرجعية

اعتبر رئيس ، السبت، أن المجلس الاعلى مشروع بناء دولة صنيعة مدرسة المرجعية العليا.

وقال في الذكرى 45 لتأسيس المجلس الاعلى، إن "المجلس الاعلى مشروع بناء دولة، صنيعة مدرسة المرجعية العليا وأن ، جمع بين تجربتي السيد والشهيد ثم تجربة الإمام ليكون المجلس نموذج عراقي المنهج في العمل السياسي والاجتماعي والوطني".

واعرب عن حرصه على "السير على هذا الطريق بعيداً عن حسابات الربح والخسارة إنما لاداء التكليف"، مبيناً أن "النجاحات التي حققها المجلس كانت بفضل هذا المنهج وزعامة شهيد المحراب الشجاعة المخلصة".

ونوه حمودي الى أن "مشاركة 10 ملايين عراقي بتشييع السيد الشهيد الخامنئي أكدت عظمة شعبنا العراقي، وانه الأرضية الصلبة بمواجهة التحديات"، لافتاً إلى صعوبة المرحلة القادمة وغموضها، داعياً أبناء تيار شهيد المحراب إلى الالتزام بتكليفهم وأداء واجبهم بفرض الارادة العراقية وليكون القرار عراقي فوق أي اعتبارات اخرى.