​المرور تصدر ست توصيات للسائقين مع ارتفاع درجات الحرارة

وجاء في بيان للوزارة، "بإشراف الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وحرصًا على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يوصي مدير المرور العام الفريق عدي سمير الحساني سائقي المركبات".

وتضمنت التوصيات "التأكد من توفر شروط المتانة والأمان في المركبة، وإجراء الفحص والصيانة الدورية لها، وعدم ترك العطور، أو عبوات الغاز، أو الولاعات، أو البطاريات، أو أي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبة، خاصة عند تعرضها المباشر لأشعة الشمس".

كما تضمنت "التأكد من صلاحية مطفأة الحريق وتثبيتها داخل المركبة في مكان يسهل الوصول إليه عند الحاجة، وفحص الإطارات والتأكد من سلامتها وضغط الهواء المناسب لتجنب انفجارها بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

كذلك تضمنت التوصيات "التزود بالوقود من المحطات الأصولية وعدم التزود من الباعة المتجولين، ومتابعة مستوى سوائل التبريد وزيت المحرك للحفاظ على كفاءة عمل المركبة ومنع ارتفاع حرارة المحرك".