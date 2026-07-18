انطلاق الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة الأربعين من النجف الأشرف

أعلن رئيس للزيارات المليونية، الفريق أول الركن ، اليوم السبت، انطلاق تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مؤكداً اكتمال جميع الاستعدادات لاستقبال ملايين الزائرين المتوجهين إلى مدينة .



وقال المحمداوي، خلال مؤتمر عُقد في الأشرف بحضور قادة في محافظات ، إن “الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة الأربعين دخلت حيز التنفيذ، بعد استكمال جميع المتطلبات الأمنية والخدمية واللوجستية”.



وأضاف أن “الأجهزة الأمنية والخدمية أنهت استعداداتها بالكامل، بما يضمن انسيابية حركة الزائرين وتوفير الأجواء الآمنة والخدمات اللازمة لاستقبال ملايين الوافدين إلى لإحياء مراسم الزيارة”.