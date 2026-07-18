دوي انفجارات في أربيل.. ومنظومة الدفاع الجوي بالقنصلية الأمريكية تعترض مسيّرات

وقال المصدر لـالسومرية نيوز، إن “دوي انفجارات سُمع في ، دون معرفة طبيعتها حتى الآن”.وأضاف أن “ في فعّلت منظومة الدفاع الجوي”، مبيناً أن “المنظومة تمكنت من اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة التي حاولت الاقتراب من مبنى القنصلية”.