بالبواري والقامات.. نزاع عشائري على ارض يتسبب بأصابة 15 شخصاً واعتقال 30 بكركوك

وقال المصدر لـ ، ان "15 شخصاً اصيبوا نتيجة نزاع عشائري بين عدد من الاهالي على حرق ارض زراعية متبقية من سنابل الحنطة بعد حصادها، ضمن قضاء في قضاء بكركوك"، مبينا انه تم اعتقال 30 اخرين".واشار الى ان "النزاع استخدم فيه الاسلحة البيضاء والبواري والقامات".