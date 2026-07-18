شرطة البيئة تكشف حقيقة هروب "أسود" شمال بغداد

نفت مديرية شرطة البيئة في ، السبت، هروب "أسود" شمال بعد أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجاء في بيان للمديرية، "تود مديرية شرطة البيئة في تطمين جميع أهالي وسكان منطقة الكرام، بشأن الأنباء المتداولة حول هروب أسود في المنطقة؛ حيث نفذت مفارز ، بالتعاون مع والجهات المعنية، عمليات مسح وتفتيش مكثفة وشاملة للمزارع والمحميات على مدار الأيام الثلاثة الماضية".

وأضاف البيان "من خلال هذه الجهود، لم يُسجَّل أي مشاهدة فعلية لأسود هاربة خارج المحميات، وأن الأوضاع في المنطقة آمنة ومستقرة تماماً"، مردفا "ما تم رصده من أدلة ميدانية (كآثار الحيوانات أو حالات افتراس فردية للمواشي) لا يكفي إطلاقاً لإثبات وجود أسود طليقة".

ودعت المديرية إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثقة التي قد تثير القلق بين الأسر"، مبينة أن "مفارزها جاهزة تماماً للاستجابة لأي طارئ".