دفاع مدني كربلاء تصدر توضيحاً بشأن قناني الغاز الخاصة بالمواكب



أعلنت في ، اليوم السبت، نشر فرقها التخصصية على مداخل المحافظة لفحص قناني الغاز الخاصة بالمواكب الحسينية ومنع دخول القناني المخالفة لشروط السلامة.

وأكدت المديرية في بيان، عدم التهاون مع أي مواد قد تهدد سلامة الزائرين، مشددة على منع إدخال المواد المسرعة لانتشار الحرائق، وفي مقدمتها ألواح السندويج بنل، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.



وأشارت إلى أن إجراءات الوقاية تأتي ضمن خطتها لتأمين الزيارة المليونية وتعزيز متطلبات السلامة في المحافظة.