وزارة التربية تنفي إلغاء عطلة "نصف السنة"

نفت ، اليوم السبت، إلغاء نصف السنة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنها تنفي "كتاباً مزوراً يخص إلغاء نصف السنة". وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت كتابا يتضمن قرارا لوزارة التربية بإلغاء عطلة نصف السنة في عموم المدارس.