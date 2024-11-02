بالصور.. اختفاء شوارع في المنصور بعد الأمطار

شهدت منطقة في بغداد، اختفاء شوارع عدة بسبب غزارة الأمطار.

وتداول ناشطون عبر التواصل الاجتماعي صورا لشوارع وتظهر غرق أغلبها، متسائلين عن دور بلدية قبل هطول الأمطار.

ويشهد وتحديدا منذ أيام عدة، موجة من الأمطار الغزيرة تسببت بغرق الشوارع والساحات العامة.