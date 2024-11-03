تحذير للسائقين.. قطع طريق صلاح الدين – نينوى بسبب السيول

وقال في حديث لـ نيوز، إن دائرة المرور قطعت الطريق الدولي الرابط بين محافظة الدين ونينوى نتيجة السيول القادمة من الجبال شمال قضاء بيجي".وأضاف المصدر، "على اصحاب المركبات كافة توخي الحيطة والحذر والتوقف بأماكن آمنة لحين تجاوز مرحلة الخطر".