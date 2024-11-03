عجلات عسكرية تساند البلدية والأمانة في سحب مياه الأمطار في بغداد (صور)

نيوز – محليات



أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، اسناد كوادر البلدية والأمانة بسحب المياه المتجمعة جراء الامطار من شوارع الفرعية والرئيسية.



وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات للقوات المسلحة ويإيعاز مباشر من الدرع عمليات بغداد، تم تشكيل مقرات مسيطرة وتحشيد الجهود والكوادر الخدمية والهندسية وتسخير العجلات الاختصاصية لكافة القطعات في وزارتي الدفاع والداخلية لإسناد دوائر(الامانة، البلدية) لسحب مياه الامطار من الشوارع الرئيسية والفرعية في عموم مناطق العاصمة".