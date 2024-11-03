إيقاف مشاريع الماء في تكريت بعد ظهور "بقع زيتية" في نهر دجلة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إن "المديرية رصدت ظهور برك وبقع زيتية في نهر ووصولها الى حوض النهر في تكريت، ما أدى الى إيقاف مشاريع الماء في قضاء بشكل مؤقت، لغاية معالجة البقع الزيتية في القريب العاجل".وأضافت المديرية، "نود إعلامكم بأن كوادرنا مستنفرة بكافة جهودها الالية والفنية والمشاركة في خطة التي تواجه جراء الأمطار الغزيرة والسيول".