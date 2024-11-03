التربية: قبول 20% من الخريجين الأوائل لمعاهد الفنون الجميلة في الجامعات

نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن قبول خريجي طلبة معاهد الفنون الجميلة للدراستين الصباحية والمسائية في الجامعات العراقية وحسب الاقسام القريبة والمناظرة لاختصاصهم الدقيق وبنسبة 20٪ من الاوائل وحسب الضوابط والتعليمات الوزارية.

وأكد للوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسجيل وتدقيق مدى مطابقة الشروط على المقبولين ليتسنى لهم الانتظام بالدراسة مع بداية العام الدراسي 2024 - 2025، وحسب الاسماء المدرجة في القوائم أدناه:



القوائم ادناه:



