"تسرب نفطي محتمل".. توضيح حكومي بشأن البقع الزيتية في نهر دجلة

وقال المكتب في بيان ورد للسومرية نيوز، انه ضمن جهود محافظة الدين في رصد ومعالجة التلوث البيئي، قام فريق من مديرية بيئة بزيارة ميدانية إلى منطقة نهر دجلة في قضاء تكريت لمتابعة مسألة البقع الزيتية الناتجة عن مخلفات نفطية في النهر، حيث أكد وجود بقعة من المخلفات النفطية في النهر قادمة من قرية بريج التابعة لقضاء الحويجة في محافظة ضمن أعمال شركة نفط الشمال، وبعد التحري، تبين من خلال التنسيق مع البيئة في شركة مصافي الشمال/قضاء بيجي أن هذه المخلفات تعود إلى تسرب نفطي محتمل من برك تخزين المياه في المناطق التي تفتقر إلى بنى تحتية صلبة للصرف البيئي، خصوصاً مع غزارة الأمطار.وأضاف انه تم التواصل مع شركة نفط في وشركة مصافي في الدين، حيث أُعدّ محضر بين الجهات المعنية لتنسيق العمل لسحب هذه البرك النفطية، كما قامت شركة نفط الشمال، بالتعاون مع شرطة البيئة ومركز بيئي متخصص، بوضع حواجز احترازية على مجرى النهر في المناطق المتضررة، بهدف تقليل احتمالية انتشار هذه المخلفات النفطية.