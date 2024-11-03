مع اول الغيث.. شوارع المنصور تختفي (فيديو)

نيوز – محلي

مع اولى لحظات هطول الامطار تحولت العديد من الشوارع في لبحيرات مائية، في مشهد يتكرر كل عام مع بداية موسم الامطار رغم التي تعلن عنها الدوائر البلدية.

واختفت ملامح الشوارع بمنطقة المنصور مع اولى زخات المطر، حيث ان الوضع مأساوي وبعض اصابها العطل نتيجة دخول المياه لمحركاتها.

مواطنون حملوا البلديات منها بلدية المنصور مسؤولية الامر كاملا، كونها لم تستبق الاحداث بتنظيف وفتح شبكات الصرف بشكل صحيح، متسائلين عن الاموال التي خصصت وذهبت سدى.

وفي الوقت التي تشهد فيه بعض المناطق حملات للصيانة ومد شبكات الصرف الصحي، تقف بعض البلديات عاجزة عن حل مشكلة الخدمات واعادة ترميم البنى التحتية رغم كونها اهم مناطق .