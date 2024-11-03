بالصور.. جانب من معاناة أهالي صلاح الدين بعد موجة الامطار

أظهرت من تداولتها التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، جانبا من معاناة أهالي محافظة الدين بعد موجة الامطار.





ادناه:







واظهرت اللقطات المصورة تردي الخدمات والبنى التحتية للمحافظة ما تسبب في معاناة الأهالي وتضررهم نتيجة الامطار وتحول الشوارع الى بحيرات.ادناه: