قرار يخص المتعينين الجدد

نيوز – محلي

أصدرت وزارة العالي، اليوم الاحد، أمرا إداريا بإعادة توزيع المعينين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "امرا إداريا صدر بإعادة توزيع المعينين بموجب الأوامر الوزارية (1978 في 2024/8/12) و(1981 في 2024/8/12) و(1982 في 2024/8/12) و(2153 في 2024/8/26)".

ودعت الوزارة "التشكيلات المؤشرة في الأمر الإداري إلى اتخاذ إجراءاتها بموجب جهات التوزيع الجديدة".

وادناه الأمر الإداري والأسماء: