متى تنتهي الحالة المطرية؟

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، موعد انتهاء الحالة المطرية في .

وجاء في تقرير للهيئة ورد لـ نيوز، انه "خلال الساعات القادمة يندفع المرتفع السطحي من جهة غرب البلاد، وتنتهي الحالة الممطرة في اجواء الانبار والمناطق الغربية والجنوب الغربي مع بقاء بعض التكونات الخفيفة".

وأضافت "تستمر حالة عدم الاستقرار اليوم ثم تصحو الاجواء خلال ساعات المساء والليل في وبابل وكربلاء والنجف والديوانية وجنوب غرب البلاد ، بينما تتركز الحالة الممطرة نهار اليوم والليلة في مدن شرق وشمال شرق والموصل وصلاح الدين وديالى بهطول معتدل مصحوبا بالغزارة على فترات".

وتوقعت "هطول خفيف الى معتدلة اليوم والليلة يشمل ذي قار واسط وميسان والسماوة"، لافتة الى ان "فرص الامطار تنتهي هذه الليلة مع استمرارها في مدن شمال البلاد، وكذلك تستمر في مناطق من مدن وواسط وديالى لغاية صباح وظهر الاثنين".