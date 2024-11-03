إطلاق التقديم الى المقاعد الشاغرة لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

نيوز – محلي

أعلنت وزارة العالي، عن إطلاق التقديم الى المقاعد الشاغرة لقناة الحكومي الخاص الصباحي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم إطلاق استمارة التقديم الإلكتروني إلى المقاعد الشاغرة لقناة الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2025/2024 لقبول الذين لم يظهر لهم قبول في الوجبة الأولى والذين لم يقدموا في وقت سابق إلى القناة على وفق الحدود الدنيا".

وأضافت ان "التقديم للقناة المشار إليها يتاح أمام من خريجي السنة الدراسية 2024/2023 حصرا عبر دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) إلى غاية يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/5".