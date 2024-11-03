الأعرجي يصل إلى دولة الكويت

نيوز – محلي

وصل القومي الأعرجي، اليوم الاحد، إلى الكويت.

وقال لمستشار القومي في بيان ورد لـ نيوز، ان "مستشار القومي الأعرجي وصل، اليوم الأحد، إلى الكويت الشقيقة".

وأضاف ان "الزيارة تهدف للمشاركة بأعمال مؤتمر تعزيز الدولي لمكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لحماية الحدود، والذي يعقد في الكويت، من أجل التباحث والتشاور في المتعلقة بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود".