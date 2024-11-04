طقس العراق حتى نهاية الأسبوع الحالي.. تعرف على موعد وأماكن الامطار

وذكرت في بيان ورد لـ نيوز، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى صحواً الى غائم جزئي وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع زخات مطر خفيفة ومتفرقة تكون رعدية احياناً في الأجزاء الشرقية من المنطقة الشمالية كما يتشكل الضباب في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في عموم البلاد"، مبينا ان "درجات الحرارة العظمى في بغداد23، ديالى22،والانبار وصلاح الدين والسليمانية19،ونينوى ودهوك20، وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف وبابل 25، وذي قار والمثنى27،والبصرة 29".وبينت "أما في يوم الاربعاء فسيكون الطقس صحواً واحياناً غائم جزئي في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية، سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأضافت ان "الخميس المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً وفرصة لزخات مطر في الاقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم البلاد".ولفتت الى أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لزخات مطر رعدية احياناً في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية خاصة الاجزاء الغربية منهما، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".