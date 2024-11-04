"بركان حسن عبد الله" يعترض على استبعاده عن ادارة شركة نفط الشمال.. ماذا عن شبهات الفساد؟

وبحسب وثيقة اطلعت عليها نيوز، موجهة من "بركان حسن عبد الله" الى وزير النفط، ادعى انه تعرض للعديد من حملات التشويه سواء إعلامية أو كيدية من قبل بعض التركمان والأكراد، كما بالتريث في قرار استبعاده عن ومنحه مهلة اقصاه (6) أشهر لتحقيق الطفرة النوعية والتطور السريع في جميع مرافق وزيادة الإنتاج بما يحقق البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء.وفي منتصف شهر أكتوبر/ تشرين 2024، افاد مصدر محلي في محافظة كركوك، ان امرا وزاريا صدر من وزير النفط العراقي يقضي بإعفاء مدير عام شركة نفط بركان حسن عبد الله من منصبه وتكليف شخص ثان بالوكالة لإدارة .وفي شهر اب/ أغسطس 2024، استضافت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية برئاسة السيد هيبت الحلبوسي، "بركان حسن عبد الله" (عندما كان مديرا للشركة)، لمناقشة المعوقات التي تواجه في أداء مهامها، وبحث سبل تطويرها.وصرح رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي وقتها، أن الاستضافة ناقشت تاريخ وأسباب انخفاض انتاجها، ومدى قدرة العقود التي وقعتها الوزارة مؤخراً مع شركة Bp، لاستثمار حقول النفط في محافظة كركوك على زيادة الإنتاج، مضيفاً أن اللجنة كشفت أن هناك 212 ألف برميل نفط خارج سيطرة نفط الشمال؛ لكون بعض الحقول النفطية المنتجة أصبحت تحت تصرف اقليم كردستان، من بينها حقل افانا، وتم ارجاع جزء منه، وحقل كورمور الغازي، وحقل صفية.وفي نهاية شهر تموز الماضي 2024، أفاد مصدر في شركة نفط الشمال، باعتقال مسؤول بتهمة الفساد، فيما أشار إلى أن هناك أربعة مسؤولين آخرين قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق على خلفية قضايا فساد.وبحسب المصدر، فان قوة من جهاز الأمن الوطني اعتقلت مدير قسم المساحة في شركة نفط الشمال، ويأتي ذلك غداة اعتقال قوة خاصة تتبع لمجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، ثلاثة مهندسين و10 من موظفي وحراس .وأضاف، إن "المعتقلين اتهموا بإرسال كميات من النفط أكبر من المقررة عبر أنبوب نفط كركوك – كردستان إلى شركة نفط خاصة بأربيل لأغراض التصفية ومن ثم إعادتها إلى الحكومة الاتحادية"، لافتا إلى أن "عمليات الاعتقال جاءت بعد 3 أشهر من التحقيقات المستمرة في القضية".كما ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي ملفات فساد كثيرة على شركة نفط في زمن بركان حسن عبد الله.وفي العام الماضي 2023، دعا مقرر مجلس النائب غريب عسكر التركماني، محمد شياع السوداني الى التحقيق في "فساد كبير" في شركة نفط . وقال ان شركة نفط تعاني هي الاخرى من فساد اداري كبير تحتاج المتابعة والتقييم من قبلكم ولا سيما فيما يؤشر على فساد مديرها العام بالوكالة، فهناك الكثير من الملفات التي تخص شركة نفط وتحتاج اتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق في ملفات الفساد.