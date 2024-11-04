فيديو جديد للسيد السيستاني

نيوز – محلي

نشر المرجع الديني السيد علي السيستاني، مقطع فيديو للسيد السيستاني خلال لقاءه ممثل الأمم في محمد الحسان.

جاء ذلك خلال لقاء المرجع الديني اليوم للحسان في محافظة النجف الاشرف.

وقدّم الحسان شرحاً موجزاً حول مهام البعثة والدور الذي تروم القيام به في الفترة القادمة.

فيما رحّب السيد السيستاني بحضور الأمم في وتمنى لبعثتها التوفيق في القيام بمهامها.

وأشار إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد.

وقال إنه "ينبغي للعراقيين - ولا سيما النخب الواعية - أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مرّوا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز اخفاقاتها ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار"، مؤكداً على أن "ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات".

وأضاف "يبدو أن أمام العراقيين مسار طويل الى أن يصلوا الى تحقيق ذلك، أعانهم الله عليه".

وفيما يخص الأوضاع الملتهبة في منطقتنا عبّر السيد السيستاني عن "عميق تألّمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزّة وبالغ أسفه على عجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقافها او في الحدّ الأدنى تحييد المدنيين من مآسي العدوانية الشرسة التي يمارسها الكيان الإسرائيلي".