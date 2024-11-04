قرار يخص الكمارك.. غادروا التعاملات الورقية

نيوز – سياسي

وجه رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بسرعة مغادرة التعاملات الورقية في الكمارك واعتماد التحول الإلكتروني.

وقال لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بأتمتة العمل في الكمارك، جرى خلاله استعراض الخطة التفصيلية لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية الأتمتة"، مبينا ان "الاجتماع شهد مناقشة الآليات التي تجري بها عملية التحول والأتمتة في المنافذ والمعابر الحدودية، حيث جرى استكمال 11 معبراً، واستهدفت المنافذ الأكثر إيراداً وأكثر استعداداً للتحول من التعامل الورقي إلى الإلكتروني".

ووجّه "باستكمال مدّ الكابل الضوئي، وإيصاله إلى جميع المعابر المتبقية، بما يسهم في نقل المعلومات وتوافرها في كل المنافذ"، مجددا "تأكيداته على أهمية مغادرة التعاملات الورقية في الكمارك، واعتماد التعامل الإلكتروني المؤتمت، من أجل نجاح هذا البرنامج الذي تبنته الحكومة، كونه من أهمّ محاور الإصلاح الاقتصادي والإداري، ويحقق الكفاءة والشفافية وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن تعظيم الإيرادات المالية للدولة".