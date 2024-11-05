ازدحامات في مناطق غير معتادة.. خارطة حركة المرور في بغداد الان

نيوز-محليات



تنشر نيوز، خارطة شاملة بازدحامات وحركة المرور في صباح اليوم الثلاثاء، حيث دخلت تقاطعات وشوارع وجسور جديدة في قائمة الازدحامات اليومية والتي لم يكن من المعتاد ان تكون مزدحمة مثل الطريق السريع 2 وجسر الائمة وحجم الازدحام في النصر وحيفا والصالحية.





وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي:



الطريق الجنوبي السريع من تقاطع الدورة وصولا الى جامع ام الطبول



المطار وسريع القادسية ازدحام طويل متصل



جسر الطابقين وساحة الطابقين من جميع الاتجاهات



قطر الندى والبياع



جسر وسريع الدورة



السندباد وسدة العرصات



كرادة خارج بين ساحة التحريات وساحة الطابقين



كرادة داخل وأبو نؤاس باتجاه الجسر المعلق



بن نصير ومجسر الأمانة



محمد القاسم من نزلة سريع الدورة لغاية مجسر قرطبة



مجسر الربيعي ومجسر العلوية



جسر الجمهورية وشارع يافا ونفق الزيتون



الجمهورية وشارع الكيلاني والشارع من ساحة الطيران جميعها مزدحمة باتجاه ساحة الخلاني



جسر السنك وشارع الصالحية السايدين ازدحام





حيفا وشارع النصر ازدحام السايدين





العلاوي



14 تموز من مجسر الشالجية الى العلاوي



جسر ومجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع وازقة باب المعظم ومدينة الطب



من متنزه الشالجية الى مستشفى الكرخ وشارع شيخ معروف



من جسر البنوك نفق النداء وشارع المشاتل وصولا الى ساحة عنتر ازدحام



جسر الائمة



صفي الدين الحلي لغاية مجسر المستنصرية



الطريق السريع رقم 2 من الجزيرة لغاية القناة







وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي:الطريق الجنوبي السريع من تقاطع الدورة وصولا الى جامع ام الطبولالمطار وسريع القادسية ازدحام طويل متصلجسر الطابقين وساحة الطابقين من جميع الاتجاهاتقطر الندى والبياعجسر وسريع الدورةالسندباد وسدة العرصاتكرادة خارج بين ساحة التحريات وساحة الطابقينكرادة داخل وأبو نؤاس باتجاه الجسر المعلقبن نصير ومجسر الأمانةمحمد القاسم من نزلة سريع الدورة لغاية مجسر قرطبةمجسر الربيعي ومجسر العلويةجسر الجمهورية وشارع يافا ونفق الزيتونالجمهورية وشارع الكيلاني والشارع من ساحة الطيران جميعها مزدحمة باتجاه ساحة الخلانيجسر السنك وشارع الصالحية السايدين ازدحامحيفا وشارع النصر ازدحام السايدينالعلاوي14 تموز من مجسر الشالجية الى العلاويجسر ومجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع وازقة باب المعظم ومدينة الطبمن متنزه الشالجية الى مستشفى الكرخ وشارع شيخ معروفمن جسر البنوك نفق النداء وشارع المشاتل وصولا الى ساحة عنتر ازدحامجسر الائمةصفي الدين الحلي لغاية مجسر المستنصريةالطريق السريع رقم 2 من الجزيرة لغاية القناة