لا توجهوا البنادق.. استنفار في الديوانية لحماية "ضيوف موسميين" في الأهوار

وقال مدير إعلام صفاء الشكري إن الإجراءات اتخذت لحماية المهاجرة، لاسيما النادرة منها والتي تتخذ من الأهوار والمسطحات المائية محطة استراحة خلال فصل الشتاء.وأشار إلى أن الفرق البيئية قامت بزيارات ميدانية شملت أهوار الدلمج وأبو نجم والشامية والمسطحات المائية، لنشر التوعية بين الصيادين والسكان، للتعريف بضرورة الامتناع عن ممارسة الصيد الجائر الذي يتسبب بهلاك جماعي للأحياء المائية بشكل كامل.وكشف الشكري عن إجراءات اتخذها لحماية وتحسين البيئة مؤخرا للحفاظ على التنوع الأحيائي وتوفير الحماية الكاملة للأهوار، بحسب صحيفة الحكومية.