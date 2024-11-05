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السيد الصدر بشأن الانتخابات الأميركية: من الخزي ان يعقد العربي آماله على خرف او مجنون

محليات

2024-11-05 | 03:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السيد الصدر بشأن الانتخابات الأميركية: من الخزي ان يعقد العربي آماله على خرف او مجنون
3,030 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
أكد زعيم التيار الشيعي الوطني السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ان الكثير يعقدون آمالهم على الانتخابات الأميركية التي ينافس عليها الديمقراطيون والجمهوريون، فيما أشار الى انه من الخزي ان يعقد العربي آماله على خرف او مجنون.

وقال السيد الصدر في تدوينة على (X)، ووردت لـ السومرية نيوز، ان "الكثير يعقدون آمالهم على الإنتخابات الإمريكية التي يتنافس فيها الديمقراطيون والجمهوريون في حلّ مشاكلهم والتوصل إلى تطلعاتهم الشخصية أو العامة لرتق الثغرة التي وقعت فيها شعوب العالم الثالث على حدّ تعبيرهم، إلا إنه من الواضح والجلي لكل ذي نظر.. أن جلّ ما يعاني منه (العالم الثالث) بصورة عامة أو الشرق الأوسط بصورة خاصة إنما هي تبعات السياسات التي انتهجتها حكومات الغرب الظالم على وجه العموم والحكومات الإمريكية المتتابعة على وجه الخصوص".
 
وأضاف ان "كانت تريد تبيان نفسها بأنها المخلّص.. إلا إن الواقع والحقيقة عكس ذلك تمامًا، حيث ان المرشحين للإنتخابات الإمريكية بل ومن سبقهم من رؤساء للولايات المتحدة الإمريكية هم الداعم الأكبر لإسرائيل والتي يمكن اعتبارها أنها المعضلة الأكبر في الشرق الأوسط".
 
وادناه نص التدوينة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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