السجن المؤبد لتاجري مخدرات في النجف

وذكر المركز الاعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته ١٥٠٠ قرص من مادة الامفيتامين المخدرة، فيما ضبطت بحوزة المدان الثاني مواد مخدرة".وأضاف أن "الحكمين صدرا استنادا لأحكام المادتين ۲۷/ اولا و ۲۸/ اولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".