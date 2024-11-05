شكوك حول اتفاقات مبطنة.. ما علاقة بعض أصحاب المولدات بمحطات تجهيز الكهرباء؟

نيوز – محلي

مع بدايةِ كلِ شهرٍ يتراجعُ تجهيزُ الطاقةِ الكهربائيةِ في معظمِ مدنِ البلاد، لتسجل انقطاعات تصل لساعات طويلة وتعاود الاستقرار بعد مرور اسبوع تقريبا.

امر شكوكا لدى المواطنين بوجود اتفاقات مبطنة بين اصحاب المولدات ومحطات التجهيز.

الحلول كما يراها مواطنون تكمن باصدار صارمة بحق المخالفين من اصحاب المولدات، معتبرين الامر صفقة فساد تبرم بين الطرفين على حساب المواطن البسيط.

ويعتبر ملف الطاقة في من الملفات الشائكة التي تسيطر عليها جهات متنفذة تحول دون تحسن الوضع او تقدمه للامام، ليبقى المواطن ضحية صفقات مشبوهة تنتفع بها تلك الجهات على حسابه.