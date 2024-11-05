محافظ ذي قار يرد على انتقادات نواب المحافظة ويدعو لتعزيز سيادة القانون

وقال الابراهيمي، في بيان ورد لـ نيوز، "في الوقت الذي تشهد فيه محافظة ذي قار والاستقرار وتقدماً ملموساً في عجلة البناء وتنفيذ المشاريع الخدمية، بفضل وتوفيق من الله تعالى، وجهود الحكومة الاتحادية الممثلة برئيس محمد شياع السوداني والحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي، كنا نأمل أن يكون دعم وتشجيع تلك الجهود أحد أولويات الجميع لإكمال مسيرة بناء سيادة في المحافظة، إلا أننا طالعنا بياناً مستغرباً من الأخوة الأعزاء ممثلي أهلنا في ذي قار في مجلس النواب، ومن هذا المنطلق نود توضيح بعض النقاط للرأي العام:1. نؤكد إحترامنا الكبير لممثلي أهلنا في ذي قار بمجلس النواب، إلا أننا نستغرب صدور مواقف من بعض من شأنها التأثير على الأجواء الإيجابية التي تعيشها في الوقت الحالي، لا سيما في ظل والاستقرار بفضل جهود الحكومة الاتحادية والمحلية معا.2. نحن نؤمن بأهمية الدور الرقابي والتشريعي لأعضاء مجلس ونعده جزءاً أساسياً من عملنا وواجبنا القانوني والوظيفي تجاه أهلنا في ذي قار الحبيبة، ومن هذا المنطلق، ندعو الأخوة في مجلس إلى ممارسة دورهم الرقابي أيضاً تجاه مجلس محافظة ذي قار، ومحاسبة المسؤول عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين في قضية الابتزاز، وهما العضوان محمد هادي، الهارب من العدالة، وعمار الركابي ونتمنى ان يتم تطبيق الرقابة وسيادة على الجميع، خاصةً في ظل امتناع رئيس مجلس (الحالي) عن الالتزام بمقررات النظام الداخلي للمجلس.3. ندعو الأخوة أعضاء مجلس إلى تبيان الأدلة التي تُظهر عدم تعاوننا معهم، وتوضيح ما هي القرارات التي يدعون أننا نتفرد بها، علماً بأن ارتباطنا الوظيفي والتشريعي مع مجلس يتم بشكل مباشر ومستمر، ولم نتردد في الاستجابة لأي طلب صادر من الأخوة فيما يتعلق بالمصالح العامة لأهلنا في ذي قار.٤- إننا نرحب بكل اجراء رقابي لجميع إجراءاتنا الإدارية التي نتعامل معها بشفافية ووفق والصلاحيات الممنوحة لنا من قبل مجلس المحافظة، ولقد اطلعنا الرأي العام عنها بكل شفافية ومستعدين لتقديم المخاطبات الرسمية بصدد ذلك، لاسيما بخصوص ملف آلية ترشيح أسماء العقود التي خاطبنا فيها مجلس القضاء الأعلى / رئاسة الادعاء العام / دائرة المدعي العام في ذي قار بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٨".وأضاف، "علما ان ملف عقود الاستثناء وكما بينا للرأي العام متعلقة بالمحافظ السابق والعضو الحالي المتهم بشبكة الابتزاز محمد هادي ولقد عملنا على معالجة الخروقات والأخطاء الكبيرة الواردة فيها".وتابع: "كنا نتمنى أن ينصفنا الأخوة النواب، وأن يثمنوا دور الحكومة المحلية التي تلتزم وما زالت ملتزمة بكل ما يخدم مصلحة ذي قار، بعيداً عن أي حسابات ضيقة أو مصالح فئوية".وأتم: "ختاماً نود أن نؤكد بأن ابوابنا مفتوحة امام أبناء محافظتنا ومن يمثلهم كما كانت وستبقى كذلك وفق الاطر القانونية وبما فيه خدمة لذي قار الحبيبة".